Общество

Анна Кузыченко: В период пандемии успеваемость школьников не снизилась

В период пандемии успеваемость школьников не снизилась, рассказала начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«По сравнению с прошлым годом средний балл ЕГЭ улучшился, определились новые предметы, по которым наши дети стали получать максимально высокий балл. По общей успеваемости мы понимаем, что, кто хотел учиться, кто мотивирован на учебу, тот продолжил учиться и в новых обстоятельствах, новых условиях нашей реальности», - отметила Анна Кузыченко.

Кроме того, по ее словам, в этом году увеличилось количество детей, которые по определенным предметам получили 100 баллов на ЕГЭ.

«В общем, жизнь изменилась кардинальным образом, но система образования продолжила работу достаточно успешно. Этому подтверждение - результаты государственной итоговой аттестации, итоги поступлений детей. Жизнь продолжается, наши дети участвуют, побеждают во многих местных, региональных и всероссийских конкурсах», - заключила начальник управления образования администрации Пскова.