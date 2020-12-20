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Общество

Около 500 дополнительных мест появилось в детсадах Пскова за год

20.12.2020 17:00|ПсковКомментариев: 0

В этом году Псков сделал большой рывок в решении проблемы нехватки мест в детских садах благодаря участию в нацпроекте «Демография», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, в детском саду №25 оборудовали пристройку на 80 мест, в скором времени будет открыт детский сад в Борисовичах на 140 мест.

«Проблема, которая была у родителей в части того, что в ясли детей не устроить, а работать надо, в ближайшие год-два уже не будет такой острой», - сказал заместитель главы Администрации города Александр Коновалов.

По его словам, очередь в детские сады достигала 7 тысяч детей: «Когда я начал работать в администрации города, это была одна из первоочередных задач, которые надо было срочно решать».

Как отметил Александр Коновалов, чтобы построить сейчас детское дошкольное учреждение, нужно более 200 млн рублей. «Это колоссальные деньги для нашего бюджета, поэтому я даже не могу сказать, в каком году мы бы смогли эту идею реализовать. То, что у нас есть возможность участвовать в программах, что мы при поддержке региона получаем эти объекты, - это счастье. Только в новых детских садах мы открыли около 500 дополнительных мест для детей», - подчеркнул он.

Отметим, в 2021 году будет введен в эксплуатацию новый детский сад в микрорайоне Овсище.

Теги: #ОМСУ #детский сад
Источник: Псковская Лента Новостей
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