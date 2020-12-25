Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2021 году

Семь коротких рабочих недель и одна длинная ждут россиян в следующем году, рассказали в Роструде. Как сообщили в ведомстве, из-за празднования 23 февраля трехдневной будет рабочая неделя с 24 по 26 февраля.

«Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», – пояснили в Роструде, передает РИА Новости.

Также россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя благодаря Международному женскому дню 8 марта. Четырехдневными также будут первые две рабочие недели в мае. Рабочие дни придутся на следующие даты: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

В начале лета тоже будет короткая рабочая неделя. Это обусловлено празднованием Дня России (12 июня). Дело в том, что праздник выпадает на субботу, поэтому выходной перенесен на понедельник (14 июня).

Подчеркивается, что в начале ноября будет трехдневная рабочая неделя и длинные выходные благодаря празднованию Дня народного единства (4 ноября). При этом выходной день переносится с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Россиянам напомнили, что первую ноябрьскую неделю на работу предстоит выйти с 1 по 3 ноября, а отдыхать с 4 по 7 ноября.

В Роструде уточнили, что единственная в 2021 году длинная шестидневная рабочая неделя будет с 15 по 20 февраля. Последняя рабочая неделя завершится в четверг (30 декабря).