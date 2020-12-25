Общество

«Трезвая Россия» призвала запретить продажу детского шампанского

Глава «Трезвой России», член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил запретить производство и продажу детского шампанского перед Новым годом, сообщает РИА Новости. По его мнению, новогодняя традиция застолья может спровоцировать вовлечение несовершеннолетних в процесс распития алкоголя. Свое обращение он направил на имя министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Хамзаев обратил внимание на то, что в преддверии Нового года в стране отмечается резкий рост продажи алкогольных напитков и это влечет за собой тяжелые социальные последствия. По его словам, в отдельных регионах объемы продаж увеличиваются в 8–12 раз.

«До Нового года предлагаю, во-первых, провести кампанию по информированию широкой общественности с целью прекратить рекламу алкоголя в детской среде со стороны родителей и розничных сетей, недопустимо склонять детей отмечать Новый год с шампанским. Во-вторых, принять оперативные меры по запрету производства и продажи детского шампанского и другой «имитирующей алкоголь детской продукции», - говорится в письме.

Общественник в своем обращении приводит результаты исследования Московского института психоанализа, которые показали, что наличие на семейных праздниках детского шампанского «размывает границу дозволенного от недозволенного, притупляет чувства ребенка к безопасности».

Напомним. 21 декабря диетологи сочли допустимым выпить пару бокалов шампанского на Новый год. По их мнению, в таких количествах напиток принесет пользу, так как даст позитивный психологический эффект.