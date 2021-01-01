Региональный этап конкурса «Спасем жизнь вместе!» стартует 10 января

Региональный этап всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!» пройдет в Псковской области с 10 января по 21 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
Участие в конкурсе ежегодно принимают свыше 80 конкурсантов из районов области. Конкурс проводится с целью привлечения внимания общественности к проблеме незаконного оборота наркотиков и формирования антинаркотического мировоззрения в молодежной среде.
Принять участие в конкурсе могут физические и юридические лица, а также авторские коллективы по следующим номинациями:
Представленные работы рассмотрят с точки зрения социальной значимости и информативности, глубины проработки темы и оригинальности подачи материала. Победителей регионального этапа конкурса поощрят памятными подарками. Остальных участников творческого состязания наградят благодарственными письмами от управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и администрации Псковской области.
Работы победителей направят для участия во всероссийском этапе конкурса в главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России.