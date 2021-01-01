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Общество

Энергоснабжение восстановлено в 230 населенных пунктах Псковской области

02.01.2021 21:05|ПсковКомментариев: 0

Экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения провел заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов 2 января. В мероприятии приняли участие заместитель гендиректора — директор Псковского филиала «Россети Северо-Запад» Александр Михайлов, руководители профильных региональных комитетов, в режиме видео-конференц-связи присоединились главы районов, представители экстренных служб. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Открывая заседание штаба, Василий Осипов подчеркнул, что ситуация с отключением электричества из-за аномальной непогоды остается сложной, несмотря на все прилагаемые специалистами усилия. Обстановка кардинально ухудшилась в ночь с 1 на 2 января, когда на область обрушился сильный снегопад. «Многие населенные пункты сегодня находятся без света. Это не может не вызывать тревогу. Необходимо максимально оперативно восстановить электроснабжение, потому что от этого зависит безопасность жителей Псковской области», — констатировал он.

Во время своего доклада Александр Михаилов отметил, что к технологическим нарушениям привели сверхнормативная нагрузка на воздушные линии электропередач из-за налипания снега, а также падение на провода деревьев.

Ранее был введен особый режим работы Псковского филиала «Россети Северо-Запад». Энергетики принимают все возможные меры для скорейшего восстановления электроснабжения. Группировка сил «Россети Северо-Запад» продолжает усиливаться за счет специалистов из соседних регионов — Ленинградской, Московской, Новгородской, Вологодской, Архангельской, Мурманской областей, Республики Карелия, а также за счет привлечения подрядных организаций и сил Главного управления МЧС России по Псковской области.

«Социально значимых объектов без электроснабжения нет», — отметил Александр Михаилов.

Руководитель Псковского филиала «Россети Северо-Запад» также обратил внимание, что за прошедшие сутки удалось восстановить электроснабжение в 230 населенных пунктах. Он подчеркнул, что организация готова оказать помощь в обустройстве временной схемы электроснабжения инфраструктурных объектов при соответствующем обращении из муниципалитетов.

В формате открытого диалога главы муниципалитетов доложили о складывающейся ситуации с обеспечением функционирования социально значимых объектов и котельных на территории районов.

По итогам вице-губернатор дал ряд поручений по распределению сил и средств аварийных бригад для проведения работ 3 января, а также по переброске дизельных генераторов на те объекты, которые озвучили руководители муниципалитетов. Василий Осипов отдельно отметил, что необходимо организовать максимально оперативный обмен информацией и взаимодействие между органами местного самоуправления и энергетиками.

По оценкам экспертов, для стабилизации ситуации с подачей электроэнергии потребителям в Псковской области необходимо около суток. «Нам обязательно необходимо усилиться, чтобы переломить ситуацию. Через сутки станет понятно, в какие муниципалитеты необходимо направить дополнительные силы, чтобы устранить точечные отключения», — сказал в завершение Василий Осипов.

Напомним, сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220, на портале светлаястрана.рф, а также по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы в муниципальных образованиях области.

Теги: #электроэнергия #снегопад #Россети
Источник: Псковская Лента Новостей
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