Общество

Началась вакцинация личного состава псковской дивизии от коронавируса

Началась вакцинация от COVID-19 личного состава Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. Как сообщается в группе информационного обеспечения Воздушно-десантных войск Минобороны РФ, первая партия из 300 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») была доставлена в соединение из Санкт-Петербурга на автомобильном транспорте, с сохранением холодовой цепи.

Первыми участниками вакцинации стали военнослужащие отдельного медицинского отряда (аэромобильного) и медицинских подразделений воинских частей соединения.

Затем вакцинирование также пройдут военнослужащие десантно-штурмовых (парашютно-десантных) и разведывательных подразделений.

Прививка первым компонентом вакцины будет проведена с 13 по 16 января текущего года. По истечении 21 дня с момента привития первым компонентом, личному составу будет введен второй компонент.

До конца января ожидается поставка в соединение еще 1500 доз вакцины.