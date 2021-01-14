Общество

Суд взыскал с семьи псковского экс-депутата полмиллиона рублей за пользование «Мечтой»

С семьи экс-депутата Псковского областного Собрания Василия Салопова взыщут «неосновательное обогащение». Как сообщается в решении на сайте Псковского городского суда, в августе 2020 года истец обратился с соответствующим иском к Василию, Юлии, Арине и Аркадию Салоповым.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В 2018 году истец по результатам проведения открытых торгов приобрел квартиру у В. Салопова, в лице финансового управляющего Р. Ибрагимовой, действующей на основании решения Арбитражного суда Псковской области от 9 марта 2017 года по делу о несостоятельности (банкротстве) ответчика.

Несмотря на переход права собственности на квартиру к истцу, ответчики были там зарегистрированы и фактически проживали в этой квартире, а также потребляли коммунальные ресурсы до их принудительного выселения 14 июля 2020 года.

По состоянию на 31 января 2020 года задолженность ответчиков по оплате за электроэнергию составила 106 тыс. 471 рубль 39 копеек, по оплате за газоснабжение - 173 тыс. 436 рублей 8 копеек. Эту задолженность 19 февраля того же года в полном объеме оплатил истец. Также по актам сверки взаимных расчетов за период с 1 января 2018 года по 30 января 2020 года истец внес в ТСЖ «Мечта» платежи в сумме 197 тыс. 447 рублей 69 копеек.

Общая сумма оплаченных истцом услуг составила 477 тыс. 352 рубля 14 копеек, ее истец просил взыскать солидарно с ответчиков.

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В качестве представителя ответчиков, место жительства которых суду неизвестно, в порядке статьи 50 ГПК РФ к участию в деле был привлечен адвокат В. Большаков, который в судебном заседании не признал исковые требования.

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8 октября иск был удовлетворен. Суд решил взыскать солидарно с ответчиков неосновательное обогащение в размере 477 тыс. 352 рубля 14 копеек и судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 тыс. 974 рубля, всего - 485 тыс. 326 рублей.

12 января 2021 года суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство истца о взыскании расходов с ответчиков.

Добавим, ТСЖ «Мечта» находится в Псков на улице Максима Горького, 19-а.