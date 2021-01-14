Общество

Посиделки на кухне и внезапные поездки возглавили рейтинг удовольствий россиян

Внезапные поездки и посиделки на кухне с близкими возглавили рейтинг занятий, доставляющих наибольшее удовольствие россиянам. Об этом сообщила на Гайдаровском форуме гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, передает ТАСС.

Согласно представленным данным, топ дел, доставляющих наибольшее удовольствие, возглавляют внезапные поездки в другой город (48%), посиделки на кухне с родственниками и друзьями (33%), поездки в поезде (27%), возможность пожить на даче (26%), походы за грибами (22%).

Кроме того, авторы опроса выяснили, что среди необходимых понятий в жизни россиянина должны присутствовать такие, как «справедливость», «смысл жизни» и «чтобы было с кем поговорить».

Опрос был открытым, его цель, по данным АНО «Национальные приоритеты», - выяснить, какие действия и состояния приносят счастье россиянам - по аналогии с датским «хюгге» или шведским «лагом» (понятия, обозначающее чувство уюта, благополучия и удовлетворенности - ред.).

Со своей стороны, глава ВЦИОМ Валерий Федоров не исключил, что в будущем в России появится так называемый «индекс счастья», с помощью которого можно будет определить уровень счастья в разных регионах России. Федоров также отметил, что сейчас ВЦИОМ фиксирует высокий уровень счастья в обществе, несмотря на кризис и пандемию. Базовыми компонентами понятия «счастье» для россиян он назвал семью, доверительное общение, детей и здоровье.

По словам Федорова, к работе над «индексом счастья» специалисты приступят после внедрения Социального рейтинга, который планируется запустить в этом году.