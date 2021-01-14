Общество

Полистовский заповедник подвел итоги конкурса «Сохраним зеленую ель»

Подведены итоги конкурса «Сохраним зеленую ель». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Полистовском заповеднике, в декабре 2020 года был объявлен конкурс социальных роликов, несущих пропаганду в защиту зеленых красавиц.

Конкурс проходил в рамках акции «Сохраним зелёную ель» и его целью стало вовлечение обучающихся ребят в сферу социального творчества, привлечение внимания к актуальным экологическим проблемам.

Руководствуясь положением о конкурсе, оргнизаторы выбрали победителей в 2-х возрастных категориях:

1 категория – младшая (8 – 12 лет);

2 категория – старшая (13-18 лет).

Победитель младшей категории – ученица МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.В. Смирнова» г. Невель Дёмина Анастасия, 11 лет. Руководитель: Долгушева Галина Николаевна.

Победитель старшей категории – творческий коллектив 10-А класса МБОУ «Гдовская СОШ» (Калинина Кристина, Рогава Алексей, Тулько Юрий, Игнатьев Глеб, Новиков Вениамин). Руководитель: Голубева Валентина Ивановна.

Все участники получать благодарственные письма, а победителей ждет памятные сувениры от Полистовского заповедника.

А познакомиться с замечательными видео-роликами можно тут