Общество

У псковских курсантов академии ФСИН начались учения

В Псковском филиале академии ФСИН России у курсантов выпускного курса сегодня, 27 января, начались учения «Итог - 2021». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения, комплексные учения проводятся в рамках подготовки молодых специалистов по ведомственной специализации «Организация режима в УИС».

В течение десяти дней курсанты выпускного курса, обучающиеся по направлению подготовки «Юриспруденция», в условиях непрерывно развивающихся событий в игровой форме и с распределением ролей будут выполнять различные задания, воспроизводя ситуации, реально возникающие в практической деятельности сотрудников исправительных учреждений. Помогать в этом обучающимся будет профессорско-преподавательский состав Псковского филиала академии, а также сотрудники ИК-4, отдела конвоирования и отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области, экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области.

Началу учений предшествовал общий инструктаж его участников, который был проведен руководством образовательной организации и штаба учений. В первый день учений состоялось входное тестирование курсантов.

Начальник Псковского филиала академии ФСИН России Дмитрий Панарин отметил, что через полгода курсанты выпускного курса отправятся для прохождения службы в 12 территориальных органов ФСИН России. Задача учений - подготовить их к дальнейшей практической деятельности, чтобы они могли успешно решать поставленные перед ними задачи, в максимальной степени применяя полученные в Псковском филиале академии знания, умения и навыки.

Ежедневно участники игровых коллективов после выполнения задач вместе с членами штаба учений, посредниками, консультантами-наблюдателями и иными заинтересованными должностными лицами структурных подразделений Псковского филиала академии будут подводить итоги рабочего дня. Вся полученная информация будет анализироваться, систематизироваться и учитываться при подведении общих итогов комплексных учений.