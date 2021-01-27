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Общество

В Роскачестве рассказали об опасности воды из кулеров

28.01.2021 08:37|ПсковКомментариев: 0

Вода из кулеров зачастую не соответствует требованиям микробиологической безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Эксперты исследовали воду во вторичных емкостях объемом 19 литров 20 торговых марок российского производства, выявив в шести образцах превышение общего микробного числа (ОМЧ), а еще у семи торговых марок - недостоверность маркировки.

ОМЧ означает общее число колоний бактерий в одном миллилитре воды, вырастающих в течение 24 часов при температуре 37 градусов Цельсия либо в течение 72 часов при температуре 22 градуса Цельсия. Исследование показало превышение ОМЧ (с учетом техрегламента ЕАЭС): в одном образце - в 1,5 раза, в пяти образцах - в 3 раза, а еще в одном - сразу в 15 раз.

«Превышение норматива ОМЧ возможно из-за нарушений в системе водоподготовки, застоя воды или развития биопленок в распределительных системах производства», - приводятся в сообщении слова начальника отдела испытаний Роскачества Данилы Чернышова. Также отмечается, что методика на установление ОМЧ при 22 градусах Цельсия пока не аккредитована в РФ, поэтому сейчас таких «нарушителей» нельзя привлечь к ответственности.

Эксперты не выявили превышения нитратов и нитритов, тяжелых металлов, хрома, а также хлора, но к семи товарам возникли замечания по превышению или недостатку тех или иных химических элементов, заявленных в маркировке. «Это дает повод говорить о фальсификации продукции, даже если неверные данные указаны неумышленно», - говорится в сообщении.

Роскачество также советует не забывать, что вода в кулере не подвергается кипячению, и что из-за большой тары и медленного расхода воды существует риск активного размножения бактерий. Кроме того, кран кулера может не промываться и не дезинфицироваться надлежащим образом, накапливая наиболее опасные бактерии.

Теги: #здоровье #вода #роскачество
Источник: Псковская Лента Новостей
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