Общество

Новый мировой судья появился в Великих Луках

Депутаты Псковского областного Собрания согласовали кандидатуру Натальи Климанович на должность мирового судьи судебного участка №36 в Великих Луках на пятилетний срок полномочий. Об этом с 54-й сессии регионального парламента, которая проходит 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Наталья Климанович имеет общий стаж работы в области юриспруденции более 10 лет (с августа 2010 года) и 9-й квалификационный класс. С 2018 года работает мировым судьей.

За ее кандидатуру проголосовали 32 депутата, против - 0.

«Мы вас поздравляем с назначением. Желаем справедливого правосудия, здоровья и успешной работы», - сказал председатель областного Собрания Александр Котов.