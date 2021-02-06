Общество

Снимок псковского фотографа продали за 2 млн рублей

Снимок псковского фотографа Дмитрия Маркова продан на благотворительном аукционе в сети интернет за 2 миллиона рублей. Об этом в социальных сетях сообщает сам Марков. По его словам, работа (единственный подписанный авторский отпечаток фотографии из ОВД Косино-Ухтомский) продана некой Екатерине.

Аукцион продолжался сутки и завершился в полдень 7 февраля. Стартовая цена составляла 10 тысяч рублей.

Отметим, что сделанная Дмитрием Марковым фотография стала популярной в интернете на фоне протестных действий в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Фото: страница Дмитрия Маркова в Фейсбуке.