Общество

Вторая вспышка COVID-19 произошла в Яммской школе

Вторая вспышка коронавируса произошла в Яммской средней общеобразовательной школе (Гдовский район). Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 11 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Основное здание перевели на карантин. Прошу провести проверку учреждения на предмет соблюдения противовирусных требований», - сказал глава региона и напомнил, что это уже вторая вспышка COVID-19 за время пандемии в этом учебном заведении.

В настоящее время в регионе зафиксировано шесть очагов коронавируса. В Псковской области порядка 400 учеников находятся на дистанционном обучении.