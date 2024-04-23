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Хотелось бы осветить выявленную мной проблему с «доступной средой» в городе Пскове, которая из года в год не меняется. Постоянно возникают проблемные точки, которые никто не хочет замечать!
На улице Алмазной, на которой в прошлом году осуществлён ремонт тротуара, на различных участках отсутствует понижение бордюрного камня, что является непреодолимым препятствием для инвалидов-колясочников и проблемой при передвижении маломобильных групп населения. Также по этому тротуару многие дети двигаются на самокатах из скейт-парка.
Прошу также обратить внимание, что на протяжении большого участка дороги сделано огромное количество парковочных карманов, но нет ни одного парковочного места для инвалидов.
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Интерактив: Недоступная среда на Алмазной
Хотелось бы осветить выявленную мной проблему с «доступной средой» в городе Пскове, которая из года в год не меняется. Постоянно возникают проблемные точки, которые никто не хочет замечать!
На улице Алмазной, на которой в прошлом году осуществлён ремонт тротуара, на различных участках отсутствует понижение бордюрного камня, что является непреодолимым препятствием для инвалидов-колясочников и проблемой при передвижении маломобильных групп населения. Также по этому тротуару многие дети двигаются на самокатах из скейт-парка.
Прошу также обратить внимание, что на протяжении большого участка дороги сделано огромное количество парковочных карманов, но нет ни одного парковочного места для инвалидов.
Сергей