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Интерактив: Недоступная среда на Алмазной

28.04.2024 19:49|ПсковКомментариев: 0

Хотелось бы осветить выявленную мной проблему с «доступной средой» в городе Пскове, которая из года в год не меняется. Постоянно возникают проблемные точки, которые никто не хочет замечать!

На улице Алмазной, на которой в прошлом году осуществлён ремонт тротуара, на различных участках отсутствует понижение бордюрного камня, что является непреодолимым препятствием для инвалидов-колясочников и проблемой при передвижении маломобильных групп населения. Также по этому тротуару многие дети двигаются на самокатах из скейт-парка.

 

Прошу также обратить внимание, что на протяжении большого участка дороги сделано огромное количество парковочных карманов, но нет ни одного парковочного места для инвалидов.

Сергей

Теги: #доступная среда
Источник: Псковская Лента Новостей
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