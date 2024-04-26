С шестью погибшими бойцами СВО простились в Псковской области

С шестью погибшими в ходе спецоперации военнослужащими простились в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
В Псковской области простились с ефрейтором Анатолием Жуковым; гвардии рядовым Даниилом Венедиктовым; рядовым Дмитрием Вичужаниным; рядовым Дмитрием Ефимовым; рядовым Сергеем Кузнецовым; рядовым Вячеславом Островским.
«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь семьям обязательно окажем», - добавил Михаил Ведерников.