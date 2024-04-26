С шестью погибшими бойцами СВО простились в Псковской области

Перекрытие проезда на Завеличье из-за ремонта канализации продлили до 16 мая

Культурные памятники из фонда музея можно найти в спектакле «Псков – город-воин»

64 участника собрал в Пскове турнир по боксу памяти Алексея Ильина

На границе в Псковской области за неделю изъяли более 22 тысяч пачек нелегальных сигарет