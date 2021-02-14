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Общество

Руководителя усвятского предприятия оштрафовали за невыплату зарплаты

15.02.2021 10:09|ПсковКомментариев: 0

Руководителя муниципального унитарного предприятия Усвятского района «Коммунхоз» оштрафовали за невыплату зарплаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурорская проверка установила, что 36 работникам предприятия в установленные сроки (более 1 месяца) не выплатили зарплату на сумму свыше 400 тысяч рублей.

В этой связи межрайонный прокурор направил в адрес руководителя предприятия представление с требованием незамедлительно устранить нарушения закона. Также в отношении него возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранили, задолженность по заработной плате погасили в полном объеме.

Государственная инспекция труда по Псковской области по материалам прокурорской проверки привлекала руководителя предприятия к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в сумме 10 тысяч рублей.

Теги: #прокуратура #зарплата #Усвятский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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