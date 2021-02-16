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Общество

Более 290 млн рублей получит Псковская область на допфинансирование больниц и поликлиник

17.02.2021 10:25|ПсковКомментариев: 0

Псковская область получит от правительства РФ более 290 млн рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Распоряжение об этом, а также постановление о правилах предоставления такой поддержки подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Межбюджетный трансферт будет выделен из резервного фонда кабмина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В целом субъекты России получат свыше 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС.

Решение о выделении средств из резервного фонда было принято на заседании правительства 12 февраля. Михаил Мишустин отметил, что такая поддержка позволит больницам и поликлиникам своевременно и в полном объёме оказывать помощь пациентам.

Теги: #правительство #поликлиника #помощь #больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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