Общество

Фотофакт: В Пскове вместе со снегом «растаяла» лестница

Женщина пожаловалась на аварийное состояние лестницы в Ботаническом саду Пскова возле колеса обозрения. Ее обращение опубликовано на сайте губернатора региона.

Фото здесь и далее: губернатор60.рф

Псковичка напомнила, что лестницу отремонтировали прошлым летом. «Сделали красиво и, казалось, на совесть. Но пришла первая весна, и лестница снова стала аварийной! Камень по краям ступенек осыпался весь (где-то немного, а где-то кусками), и в двух местах из ступенек торчит арматурная сетка. А учитывая большой угол наклона этой лестницы, это очень опасно», - указала она.

Псковичка отметила, что 26 февраля, когда шла по этой лестнице, споткнулась об арматурную сетку.

Женщина попросила отремонтировать лестницу. Разрешением обращения занялась городская администрация.