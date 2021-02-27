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Общество

Фотофакт: В Пскове вместе со снегом «растаяла» лестница

27.02.2021 21:12|ПсковКомментариев: 1

Женщина пожаловалась на аварийное состояние лестницы в Ботаническом саду Пскова возле колеса обозрения. Ее обращение опубликовано на сайте губернатора региона.

Фото здесь и далее: губернатор60.рф

Псковичка напомнила, что лестницу отремонтировали прошлым летом. «Сделали красиво и, казалось, на совесть. Но пришла первая весна, и лестница снова стала аварийной! Камень по краям ступенек осыпался весь (где-то немного, а где-то кусками), и в двух местах из ступенек торчит арматурная сетка. А учитывая большой угол наклона этой лестницы, это очень опасно», - указала она.

Псковичка отметила, что 26 февраля, когда шла по этой лестнице, споткнулась об арматурную сетку.

Женщина попросила отремонтировать лестницу. Разрешением обращения занялась городская администрация.

Теги: #псков #ботанический сад
Источник: Псковская Лента Новостей
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