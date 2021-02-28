Общество

Работодателю все сложнее быть социально ответственным — Игорь Иванов

«Социально ответственные работодатели были, есть и будут, но быть таковым в нынешний период спада российской экономики, к сожалению, становится все труднее», - сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Социальная ответственность, по его словам, во многом подразумевает затраты на содержание дополнительной инфраструктуры, дополнительное страхование жизни и здоровья работников, санаторно-курортное оздоровление и проведение различного рода спортивных, культурно-массовых объединяющих мероприятий.

«Даже дополнительный день к отпуску - это затраты. Поэтому социально ответственным быть непросто. Но профсоюзы всегда будут настаивать на необходимости повышения заработных плат и введении дополнительных социальных гарантий, и это правильно. У нас с вами социальное государство», - подчеркнул гость студии.

Он также отметил: «Государство - тоже работодатель. Можно сказать, основной. И важно, чтобы оно не было в стороне. А то, например, в Газпроме и Роснефти одна социальная ответственность, а, предположим, в сфере ЖКХ в муниципальных образованиях - совсем другая. Либо у нас целый список учреждений образования, социальной защиты, где элементарно нет коллективного договора», - пояснил Игорь Иванов.