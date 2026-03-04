 
НКО Псковской области могут получить гранты на патриотические проекты

Стартовал приём заявок на конкурс «Росмолодёжь.Гранты» среди некоммерческих организаций на реализацию мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию. Общий грантовый фонд составляет 70 миллионов рублей, а максимальная сумма поддержки одного проекта – 2,5 миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодёжи и общественных инициатив.

Изображение: Центр молодёжи и общественных инициатив

Заявки принимаются до 23:59 2 апреля 2026 года в электронной форме.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и предлагает пять тематических номинаций:

  •  #оживляя_историю – изучение и сохранение местного наследия;
  • #помогая_своим – поддержка ветеранов и участников боевых действий;
  • #воспитывая_характер – военно-спортивное воспитание, допризывная подготовка и популяризация БПЛА;
  • #транслируя_ценности – создание патриотического контента для молодёжи;
  • #укрепляя_сознание – противодействие терроризму и экстремизму.

 В прошлом году на конкурс поступила 761 заявка со всей страны, из которых эксперты поддержали 70 проектов. Суммы грантов варьировались от 285 тысяч до более чем 2 миллионов рублей.

