Общество

Скончался известный псковский журналист Юрий Моисеенко

Скончался известный псковский журналист, блогер ПЛН Юрий Моисеенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили близкие умершего.

Юрий Моисеенко долго боролся с тяжелой болезнью.

Похороны пройдут предположительно в среду.

Юрий Моисеенко - профессиональный журналист. Родился в 1954 году в г. Порт-Артуре (Китай), в семье военнослужащего. В профессиональной журналистике с 1977 года.

В 1984 году окончил Ленинградский государственный университет. Работал в газетах «Молодой Ленинец», «Новости Пскова». Публиковался в «Комсомольской правде», «Независимой газете», «Новой газете», «Рабочей трибуне», «Родной газете», «Коммерсанте», «Известиях», «Литературной России» и многих других, был редактором газеты «Панорама» и журналистом «МК в Пскове».

Автор книг Let it bee и «Почерк зверя». В его первую книгу вошли очерки, опубликованные в разные годы в «Новостях Пскова», «Панораме», «Псковской правде», «Новой газете». Вторая - о трагических и малоизученных фактах периода оккупации территории Псковской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками.

В последние годы был автором и ведущим программы «Диванная политика» на радио «Эхо Москвы» в Пскове. На Псковской Ленте Новостей выходил одноименный блог Юрия Моисеенко.

Медиахолдинг «Гражданская пресса» и редакция Псковской Ленты Новостей выражает соболезнования родным и близким Юрия Моисеенко. Скорбим вместе с вами.