 
Общество

День пограничника отмечают в России 28 мая

0

День пограничника — профессиональный праздник личного состава, ветеранов, служащих Пограничной службы ФСБ России отмечают 28 мая в России. 

История Дня пограничника началась в 1918 году, когда 28 мая Совет народных комиссаров (СНК) РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве Народного комиссара по делам финансов. На новую структуру возлагались функции защиты государственной границы республики, борьбы с контрабандой.

В 1958 году постановлением Совета министров СССР было принято решение о ежегодном праздновании 28 мая Дня пограничника. В современной России чествование пограничников 28 мая было продолжено указом президента РФ Бориса Ельцина от 23 мая 1994 года в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск.

В этот день поздравляют действующих сотрудников и военнослужащих пограничных органов, ветеранов службы, кадетов и курсантов профильных учебных заведений (Пограничная академия ФСБ России и других) и всех, кто связан с охраной государственной границы.

Традиционно проходят возложения цветов, памятные мероприятия, встречи сослуживцев, концерты, салюты и городские праздничные акции, пишет «РИА Новости».

Напоминаем, В Пскове состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Стражам границы».

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026