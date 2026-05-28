День пограничника отмечают в России 28 мая

День пограничника — профессиональный праздник личного состава, ветеранов, служащих Пограничной службы ФСБ России отмечают 28 мая в России.

История Дня пограничника началась в 1918 году, когда 28 мая Совет народных комиссаров (СНК) РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве Народного комиссара по делам финансов. На новую структуру возлагались функции защиты государственной границы республики, борьбы с контрабандой.



В 1958 году постановлением Совета министров СССР было принято решение о ежегодном праздновании 28 мая Дня пограничника. В современной России чествование пограничников 28 мая было продолжено указом президента РФ Бориса Ельцина от 23 мая 1994 года в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск.



В этот день поздравляют действующих сотрудников и военнослужащих пограничных органов, ветеранов службы, кадетов и курсантов профильных учебных заведений (Пограничная академия ФСБ России и других) и всех, кто связан с охраной государственной границы.



Традиционно проходят возложения цветов, памятные мероприятия, встречи сослуживцев, концерты, салюты и городские праздничные акции, пишет «РИА Новости».



Напоминаем, В Пскове состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Стражам границы».