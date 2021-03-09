Общество

Начался прием заявок на участие в конкурсе молодежных грантов

Стартовал прием заявок от физических лиц и образовательных организаций высшего образования на всероссийский конкурс молодежных проектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Прием заявок для образовательных организаций завершится 7 апреля в 14:00, для физических лиц - в 15:00.

В конкурсе могут принимать участие граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет, максимальный размер гранта - 2,5 млн рублей. Конкурс будет проходить, в частности, в таких номинациях как «Добровольчество», «Развитие социальных лифтов», «Спорт, ЗОЖ, туризм» и «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие».

В конкурсе среди вузов максимальный размер гранта составляет 15 млн рублей. Среди номинаций, в частности, значится «Добровольчество», «Молодежные медиа», «Развитие студенческих клубов» и «Студенческое самоуправление».