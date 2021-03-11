Общество

Около ста псковских волонтеров вошли в штаб по поддержке голосования за объекты благоустройства

Около ста волонтеров прошли регистрацию для участия в общероссийском голосовании за объекты благоустройства общественных пространств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Голосование за список первоочередных территорий для благоустройства пройдет во всех регионах с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет, отдав свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Волонтеры будут информировать граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, и о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать.

Общероссийская платформа голосования за объекты благоустройства — проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственной программы Минстроя России «Умный город». Основная задача — преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.

Список первоочередных территорий для благоустройства в своем городе жители всех регионов страны в онлайн-режиме определят на специальном сайте.

За 4 года уже благоустроили свыше 81 тысячи общественных пространств и дворовых территорий, реализованы более 160 проектов-победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В числе ключевых целей федерального проекта — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства. Планируется, что к 2024 году принимать непосредственное участие в развитии городской среды, влиять на то, какие именно проекты должны реализовываться, будут 30% граждан в возрасте от 14 лет.

Набор добровольцев продолжается на официальном сайте проекта.