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Общество

В Госдуме предлагают создать новый кодекс

15.03.2021 07:51|ПсковКомментариев: 0

Глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил создать Крестьянский кодекс, который стал бы своего рода учебником для тех, кто живет и работает на селе.

«Напрашивается Крестьянский кодекс. В этом кодексе можно свести все законодательные возможности государства перед своими тружениками села, которые бы давали возможность человеку нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить», — цитирует Харитонова РИА Новости.

По его словам, в этом кодексе можно было бы прописать «все возможности и шаги, все возможные издержки, чтобы живущий и работающий на земле мог себя чувствовать спокойно». Глава комитета уточнил, что в такой свод могла бы войти часть Земельного кодекса, вопросы займов и льготного кредитования, цен и качества производимой продукции.

«Это вроде как "Родная речь", как учебник, когда открыл — и на все есть ответы сразу... Открыл человек "Родную речь", по главам прочитал, с чего начинается моя деятельность, и спокойно идет. Государство гарантирует то-то и то-то, а я, со своей стороны, гарантирую то-то и то-то», — пояснил Харитонов.

По его мнению, "бесконечные поправки то в один закон, то в другой", постановления правительства, которые "могут и отменить", порой вводят человека в заблуждение до такой степени, что "впору махнуть рукой и плюнуть на все это".

Харитонов напомнил, что нынешнему созыву Госдумы осталось работать около четырех месяцев, а на подготовку подобного законодательного акта уйдет много времени. Однако, считает депутат, к этому нужно стремиться.

Источник: Псковская Лента Новостей
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