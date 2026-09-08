В четырех муниципалитетах Псковской области завершили переселение из аварийного жилья

По первому этапу из шести муниципалитетов в четырех полностью завершили расселение граждан из аварийного жилья в Псковской области. Об этом доложили в ходе рабочего совещания, где обсудили реализацию программы переселения, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Губернатор добавил, что в Пыталовском муниципальном округе до конца 2026 года осталось переселить пять человек, в Красногородском – одного. В ходе совещания особое внимание уделили муниципалитетам с незакрытыми вопросами и рисками по срокам.

Также Михаил Ведерников отметил, что в Пскове и Новосокольниках выявлены невостребованные помещения, которые можно использовать для дальнейшего расселения без возврата ранее направленных средств. «Необходимый для этого механизм уже есть, нужно им воспользоваться», — добавил глава области.

По словам губернатора, самая тревожная ситуация складывается в Великих Луках: «Город должен приобрести 40 квартир и переселить 111 человек. На эти цели выделено 83 миллиона федеральных и 65 миллионов региональных средств. Руководство города взяло на себя обязательства, пообещав, что все будет сделано, как положено, но первая закупка не состоялась – не поступило ни одной заявки. Срок повторных процедур сдвигается, что создает риск неосвоения средств. В случае срыва сроков – последствия будут для всего региона».

В завершении совещания Михаил Ведерников дал указание профильному министерству — держать ситуацию на контроле, а Великим Лукам — еженедельно докладывать о динамике изменений.