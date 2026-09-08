В четырех муниципалитетах Псковской области завершили переселение из аварийного жилья

По первому этапу из шести муниципалитетов в четырех полностью завершили расселение граждан из аварийного жилья в Псковской области. Об этом доложили в ходе рабочего совещания, где обсудили реализацию программы переселения, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.
Фотографии: Михаил Ведерников / Мах
Губернатор добавил, что в Пыталовском муниципальном округе до конца 2026 года осталось переселить пять человек, в Красногородском – одного. В ходе совещания особое внимание уделили муниципалитетам с незакрытыми вопросами и рисками по срокам.
Также Михаил Ведерников отметил, что в Пскове и Новосокольниках выявлены невостребованные помещения, которые можно использовать для дальнейшего расселения без возврата ранее направленных средств. «Необходимый для этого механизм уже есть, нужно им воспользоваться», — добавил глава области.
В завершении совещания Михаил Ведерников дал указание профильному министерству — держать ситуацию на контроле, а Великим Лукам — еженедельно докладывать о динамике изменений.
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