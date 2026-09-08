«Нашу работу можно оценить на твердую 4 с плюсом»: Алексей Севастьянов об обновлении Пскова

Псков претерпел большие изменения и улучшения за последние пять лет. Например, в округе №1 добавилось множество тротуаров, появилась автомобильная развязка у аэропорта, отремонтировали школы и детские сады. Работу по облагораживанию округа можно оценить на твердую «4 с плюсом», рассказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области, депутат по одномандатному округу №1 Алексей Севастьянов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, в прошлом году была сделана автомобильная развязка вокруг псковского аэропорта. В этом районе были большие проблемы как с состоянием асфальтного покрытия, так и с организацией движения, было проблематично даже просто разъехаться машинам.

«За последние пять лет мы хорошо продвинулись, например, на улицах Советской Армии, в микрорайоне Псковкирпич, на улице Николая Васильева появились тротуары, а не обочина. Я в целом оцениваю всю нашу работу на твердую "4 с плюсом", почти весь округ уже заасфальтирован, в целом город стал симпатичнее», — добавил Алексей Севастьянов.

Однако и тут не обходится без проблем: по словам депутата, расстраивает несознательность граждан, которые по-прежнему везут мусор с дачи ближе к городу в близлежащие микрорайоны.