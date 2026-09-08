До +27 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 9 сентября

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 9 сентября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Без существенных осадков, вечером местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть южных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области ночью ожидается от +10 до +15 градусов, днем воздух прогреется от +22 до +27 градусов.

В Пскове без существенных осадков, вечером кратковременный дождь, температура ночью ожидается от +13 до +15 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.

Атмосферное давление низкое.