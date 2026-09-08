Стоматолог предупредила об опасности привычки грызть ручки

Нагрузка на зубы при разгрызании твердых предметов становится выше, чем при обычной еде, из-за чего могут появляться трещины и повышаться чувствительность к холоду и горячему, предупредила детский стоматолог «СМ-Стоматология» Юлия Жучковская.

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«При разгрызании твердых предметов нагрузка на зубы и окружающие ткани становится значительно выше, чем во время обычного приема пищи. Из-за этого на эмали появляются трещины, зубы становятся более чувствительные и могут начать реагировать на холодную и горячую еду или даже просто на холодный воздух», — рассказала Юлия Жучковская.

По словам стоматолога, трещины могут менять цвет от красителей, а также в них скапливается налет, что приводит к кариесу. Постоянное давление может вызывать микротравмы связок, повышать подвижность зубов, повреждать слизистую и стать причиной контактного дерматита, предупредила стоматолог.

«Если ребенок грызет ручку или карандаш, его челюсть может начать развиваться неправильно, что может привести к развитию перекрестного или открытого прикуса. Когда посторонний предмет находится во рту, то язык начинает его исследовать, как бы выталкивая - это может привести к деформации верхней челюсти и выдвижению резцов вперед, что приводит к такой патологии как протрузия верхних резцов», — добавила врач.

Сама привычка не означает, что у ребенка обязательно возникнут нарушения, однако если он грызет ручки регулярно, стоит постараться отучить его и следить за состоянием зубов и слизистой, отметила специалист. При появлении изменений врач порекомендовала показать ребенка стоматологу или ортодонту, пишет «Газета.Ru».