Стоматолог предупредила об опасности привычки грызть ручки

Нагрузка на зубы при разгрызании твердых предметов становится выше, чем при обычной еде, из-за чего могут появляться трещины и повышаться чувствительность к холоду и горячему, предупредила детский стоматолог «СМ-Стоматология» Юлия Жучковская.
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По словам стоматолога, трещины могут менять цвет от красителей, а также в них скапливается налет, что приводит к кариесу. Постоянное давление может вызывать микротравмы связок, повышать подвижность зубов, повреждать слизистую и стать причиной контактного дерматита, предупредила стоматолог.
Сама привычка не означает, что у ребенка обязательно возникнут нарушения, однако если он грызет ручки регулярно, стоит постараться отучить его и следить за состоянием зубов и слизистой, отметила специалист. При появлении изменений врач порекомендовала показать ребенка стоматологу или ортодонту, пишет «Газета.Ru».