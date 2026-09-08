 
Общество

В Локнянском округе демонтируют вывески, не соответствующие дизайн-коду

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В ходе очередной проверки специалисты региональной комиссии совместно с представителями администрации Локнянского муниципального округа повторно осмотрели вывески, размещённые на зданиях и объектах торговли, в ходе которой было обнаружено множество нарушений: часть конструкций не соответствует установленным требованиям и дизайн-коду. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Иван Белугин / Мах

Как отметил глава округа, разномастные, слишком крупные или хаотично размещённые вывески создают визуальный шум и заметно влияют на общий облик населённых пунктов. Поэтому в отношении конструкций, которые не приведены в соответствие с требованиями, начался демонтаж силами администрации.

Также Иван Белугин обратился к предпринимателям, которые ранее получили соответствующие предписания, но пока не демонтировали или не заменили свои вывески, с просьбой провести данные процедуры самостоятельно и не затягивать.

«Наша задача — не создать кому-то дополнительные сложности, а постепенно сформировать аккуратное и комфортное городское пространство, где реклама и вывески не портят внешний вид улиц», — добавил глава муниципалитета.
 

Иван Белугин напомнил, если требования предписания не будут исполнены в установленный срок, администрация вправе самостоятельно демонтировать конструкцию в соответствии с действующим порядком.

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Белугин Иван Дмитриевич

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

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