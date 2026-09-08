Родителей предупредили о мошенничестве с использованием дипфейков их детей

Аферисты используют опубликованные в социальных сетях аудио- и видеоматериалы детей в России для создания дипфейков, а затем звонят родителям якобы от их лица с просьбами срочно перевести деньги, рассказали в компании UserGate.

«Мошенники выводят кибератаки на школьников и их родителей на новый уровень, активно применяя технологии искусственного интеллекта для создания "чистого" фишинга и дипфейков», — сказали в компании.

«Дети часто публикуют аудио- и видеоматериалы в социальных сетях, становясь невольными донорами данных. Злоумышленники используют эти записи для создания синтетических звонков родителям с сообщениями о якобы возникших проблемах и срочной необходимости перевести деньги», — сообщили в UserGate.

Также были зафиксированы случаи, когда использовали поддельные голосовые сообщения от имени учителей для выманивания информации или средств.

По данным специалистов, злоумышленники используют ИИ не для создания принципиально новых типов атак, а как «усилитель, делающий старые схемы массовыми, дешевыми и почти неотличимыми от реальных рассылок». В числе основных угроз отмечается массовый «чистый» фишинг с имитацией требований обновить данные в электронном дневнике, заполнить анкету или оплатить школьное питание.

Эксперты предупреждают и о появлении ИИ-ботов в школьных чатах, которые маскируются под одноклассников или родителей.

«Такие боты аккуратно собирают информацию, а затем распространяют вредоносные ссылки. Кроме того, под видом "нейросетей для решения домашнего задания", "умных решебников" или "онлайн-репетиторов" пользователям могут предлагать фишинговые ресурсы или программы-стилеры, предназначенные для кражи паролей», — добавили в UserGate.

В компании посоветовали договориться с ребенком о секретном «кодовом слове». При любом тревожном звонке или сообщении требование назвать эту фразу поможет идентифицировать личность звонящего, так как ИИ-дипфейк не сможет ее угадать. Кроме того, необходимо ограничить публичность детских аккаунтов в соцсетях: чем меньше в открытом доступе аудио, фото и видео, тем сложнее мошенникам создать качественный фейк, пишет «РИА Новости».

Ранее в МВД предупредили о схемах мошенников с электронными дневниками.