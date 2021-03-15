Общество

Псковский крест

Есть к северу от Петербурга небольшой поселок - Левашово. Спокойный, с размеренной жизнью: коттеджи, дома и дачи. В самом центре Левашово находится мемориальное кладбище - его еще называют Левашовская пустошь. Оно стало местом народной памяти о жертвах Большого террора в Ленинграде и области. Имена захороненных в Левашовской пустоши неизвестны, личные памятники и памятные знаки, установленные здесь, являются кенотафами, символическими надгробиями. Есть здесь и Псковский крест - строгий, черный, с табличкой, на которой высечены всего два слова: «Расстрелянным псковичам».

Голос крови

«Я чувствую, здесь его похоронили», - говорит подросток, прапрадеда которого расстреляли и сбросили здесь в общий ров 8 января 1938 года. Мы, взрослые, молчим - что тут можно ответить? Слушаем: казалось бы, на кладбищах обычно царит тишина. Но здесь - постоянный гул, стон: над нами шумят высоченные, метров под 20 сосны, а рядом, через дорогу - военный аэродром.

Псковский священник, настоятель храма Старое Вознесение, отец Олег Иванов служит заупокойную литию.

По данным историков, в Псковской области с 20-х по 50-е годы XX века органы ОГПУ и НКВД завели 31 тыс. 220 уголовных дел по политическим обвинениям в отношении 50 тыс. 370 человек. Над большинством приговоренных к ВМН (высшей мере наказания - аббревиатура, знакомая каждому, в чьей семье были репрессированные) в Пскове и его окрестностях, приговор приводили в исполнение именно здесь, в Левашово. Некоторых расстреливали прямо в Пскове и хоронили на Алексеевском кладбище, что расположено у храма Алексия, Человека Божия, с Поля. Псковский журналист, поисковик, историк Олег Константинов пришел к выводу, что захоронение находится там, где установлен крест из рельсов.

«Знаете, местные жители даже не в курсе были, что в их поселке по соседству такое происходило, - делится с нами Мария, помощница настоятеля храма Всех святых в земле Санкт-Петербургской просиявших, построенного в Левашово рядом с мемориальным кладбищем. - Они рассказывали, что здесь всегда было тихо, разве что охрана усиленная была, с автоматчиками. Постоянно приезжали грузовики, поэтому люди просто думали, что за высоким зеленым забором какие-то склады военные, засекреченные. Так что, скорее всего, их расстреливали в Питере, на Нижегородской».

Нижегородская, 39 - адрес, печально известный в Петербурге: сюда доставляли приговоренных к расстрелу жителей Ленинградской области, в состав которой в годы репрессий входила частично и Псковщина. Отделение Дома предварительного заключения было вместительным, с удобными подъездными путями. Приговоры приводили в исполнение сотрудники комендатуры УНКВД ЛО во главе с комендантом А. Р. Поликарповым. Приговоры внесудебных органов не объявляли. Говорили, что переводят в другое место, ведут на проф- или медосмотр. Отбирали личные вещи и сбрасывали в общую кучу. Связывали за спиной руки. Сверяли «установочные данные» (фамилию, имя, отчество, год и место рождения и пр.). Как пишут историки, даты расстрела, указанные в актах о приведении приговоров в исполнение, являются отчётными, но далеко не всегда верными. Расстреливать полагалось немедленно после приговора, но разве можно в течение суток доставить приговорённых из Мурманской, Псковской и других областных тюрем? Поэтому отчитывались положенной датой, а по мере доставки ставили «галочки» в предписаниях на расстрел и «достреливали».

Псковская Голгофа

В музее, который создан при Левашовском мемориале, сохранены личные вещи и свидетельства репрессированных. Фотографии, письма, газетные вырезки, расстрельные реестры, иконы, нательные кресты, копии протоколов допроса. Табличка: «20 марта 1938 года в Ленинграде подписано 1263 приговора: 27 человек отправлены в лагеря, 1236 - приговорены к расстрелу. Подписала приговоры «тройка»: Литвин, Позерн, Кузнецов».

Статистика объясняется до ужаса просто. Каждая республика, край и область получили план на «подлежащих репрессии»: «по первой категории» – к расстрелу и «по второй категории» – к заключению в лагеря и тюрьмы сроком от 8 до 10 лет. Дело в том, что вторая пятилетка развития народного хозяйства (1933–1937) должна была завершиться «окончательной ликвидацией капиталистических элементов» и провозглашением победы социализма «в основном».

Сегодня Левашовская пустошь рассекречена, сюда ведет автомобильная дорога, здесь есть автостоянка, в музей можно попасть беспрепятственно. Если вы сюда приедете, обязательно загляните в храм: встретят вас гостеприимно, как «сродственника». На алтаре - икона всех святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших, а слева и справа - иконы, переданные в дар церкви семьей одного из репрессированных.

Полистайте и книгу - «Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православных священно- и церковнослужителей, монашествующих и мирян Северо-Запада России». Через каждую страницу бросаются в глаза «Псков», «Псковская губ.»:

«Убиенный монах Пафнутий, 1870, д.Боброво, Псковская губ. Монах, арестован 3 августа 1937 г., осужден «тройкой» УНКВД Западной обл. 20 сентября 1937 г. по т.588-10-11 УК РСФСР к расстрелу. Реабилитирован 28 сентября 1989. ПсковКП-4».

«Убиенный протоиерей Александр 1878, с.Ирюмское Шадринского у. Пермской губ. - 02.01.1938, Ленинград. Окончил СПб ДА и Археологически институт в Петербурге. Священник Псковской Новоуспенской церкви и преподаватель Псковского учительского института. После революции конторщик, счетовод на железной дороге, сотрудник библиотеки Псковского музея. С 1927 возобновил богослужебную деятельность, проживал в г.Псков. В 1930 подвергнут обыску. 21.11.1931 осужден на 6 месяцев принудительных работ. Протоиерей Богоявленской церкви г.Псков. Арестован 01.09.1937 г. ОТ УНКВД ЛО 30.12.1937, приговорен к ВМН. Расстрелян. ЛМ. Т.7. С.254-255».

По словам псковского краеведа, экскурсовода Юлии Никифоровой, всех псковичей привозили в Ленинград (а дальше отправляли на расстрел или в ГУЛАГ) из храма Старое Вознесение. В 30-е годы здесь и в расположенных рядом домах размещались службы ОГПУ, НКВД. Из стремления увековечить память псковичей, пострадавших от репрессий, выросла идея о создании в подвале храма музейного проекта «Голгофа. Точка отсчета. Псков. Старое Вознесение».

Храм Старое Вознесение в Пскове

По мысли Юлии, в мультимедийной экспозиции должны ожить судьбы тысяч наших земляков, прошедших молох репрессий. Это и крестьяне, и служащие, и священнослужители. В работе помогает настоятель храма отец Олег, православная молодежь, журналисты. С января при храме начались встречи с родственниками репрессированных, которые рассказывают о том, что сохранила их память. Благодаря таким беседам люди перерастают обычные строки мартирологов: родился-работал-расстрелян-реабилитирован. Находятся фотографии, документы - так постепенно будет формироваться корпус материалов для музея.

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«Пока человека помнят, он жив», - запись крупными буквами в книге посетителей Левашовской пустоши сделана за месяц до нашей туда поездки. Чуть ниже: «Глубочайшее уважение работникам Левашово и энтузиастам. Пока вы есть, мы никогда не станем «Иванами, не помнящими родства».

Если ваш родственник-пскович в 30-е был репрессирован, примите участие в музее - поделитесь своими воспоминаниями (электронный адрес elennamore@gmail.com). Это необходимо всем. Чтобы помнили. Чтобы не повторилось.

Елена Никитина