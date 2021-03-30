Общество

Псковские музыканты создадут собственный плей-лист

Завершен прием заявок на включение в сборник «МузАктив», в который войдут молодые псковские авторы и исполнители. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском городском молодежном центре.

Заявки на включение в сборник присылали как солисты, так и музыкальные группы, исполняющие в жанре рок, поп, авторская и бардовская песня, а также инструментальная музыка. Некоторые музыканты прикладывали к заявке не только песни собственного сочинения, но и «кавер»-композиции. Всего псковские исполнители прислали 16 работ.

«Мы считаем, что в нашем городе достаточно хороших музыкантов, которые в силу разных обстоятельств не могут раскрутить свое творчество, хотя бы в рамках города Пскова. Хочется, что бы псковичи слушали и знали, что это свои, Псковские коллективы и то что тут делают хорошую музыку. В свою очередь мы хотим, чтобы частичка нашего творчества была услышана», - поделились музыканты из группы «TheToyZBand».

По итогам отбора будет создан компакт-диск и плей-лист в социальных сетях с лучшими исполнителями и их треками. Лучшие участники конкурса получат свою копию диска «МузАктив».