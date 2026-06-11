В Пскове активисты «Молодой Гвардии» и Елена Синёва раздали жителям ленты триколора накануне Дня России

Накануне одного из главных государственных праздников – Дня России – центральные улицы Пскова наполнились бело-сине-красными цветами. Активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» совместно с победительницей предварительного голосования Еленой Синёвой провели патриотическую акцию, в ходе которой раздали горожанам ленточки с изображением государственного флага. Об этом сообщили в региональном отделении партии.
Фото здесь и далее: «Единая Россия» Псковской области
Целью мероприятия стало не только создание праздничного настроения, но и напоминание о важности государственных символов. Как отметили организаторы, триколор несет в себе богатую историю и славные страницы развития нашего государства, а его цвета имеют глубокое символическое значение.
Праздничная программа в Пскове в этом году обещает быть насыщенной и семейной. Горожан и гостей города приглашают принять участие в масштабных концертных программах, номера которых ярко представляют культуру нашего многонационального народа.
Помимо музыкальных выступлений, в городе пройдут мастер-классы, где каждый сможет своими руками сделать памятные игрушки и сувениры. Любители активного отдыха смогут проявить себя в национальных играх.
Акция по раздаче лент триколора стала красивым прологом к основным торжествам, которые развернутся в Пскове 12 июня.