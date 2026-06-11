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Губернатор наградил лидеров общественных проектов Псковской области - лучших муниципальных практик страны

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил соискателей 3-й Всероссийской муниципальной премии «Служение», которые вошли в число лучших муниципальных практик страны. Торжественная церемония награждения прошла в четверг, 11 июня, в правительстве региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Специальными благодарственными письмами отмечены муниципальные служащие, представители движения ТОС, сотрудники бюджетных организаций и социальные координаторы регионального филиала госфонда «Защитники Отечества» — лидеры проектов в разных номинациях премии. Инициативы посвящены единству народов России, патриотическому воспитанию молодежи, сохранению истории и традиционных семейных ценностей, развитию территорий, взаимодействию власти и бизнеса, поддержке участников СВО, росту кадрового потенциала региона.

«Было почти 70 тысяч заявок со всей страны. Псковскую область представили чуть меньше 300 человек. 15 проектов вошли в число лучших муниципальных практик и теперь будут рекомендованы для всех регионов нашей страны как самые эффективные. Деятельных людей в Псковской области становится все больше и больше — только представителей ТОСов в регионе уже свыше 180 тысяч человек. Вы являетесь амбассадорами, активистами различных направлений, вовлекаете в эту работу жителей региона и, что очень важно, молодежь», — отметил Михаил Ведерников и в очередной раз подтвердил готовность правительства области всесторонне поддерживать общественные инициативы.

Глава региона поблагодарил участников торжественной церемонии за активную работу и пожелал, чтобы как можно больше интересных инициатив было реализовано.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента России.

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