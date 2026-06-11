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Прокуратура утвердила обвинение в отношении Сергея Куклева

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Прокурор области Андрей Мошков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего доцента ПсковГУ Сергея Куклева о хищении более 6 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре. 

Он обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ходе расследования установлено, что доцент вступил в преступный сговор с бывшим ректором этого же университета Натальей Ильиной.

Мужчина был официально трудоустроен в университет, однако фактически свои трудовые обязанности не исполнял. Несмотря на это из бюджета образовательного учреждения ему начислили более 6 млн рублей.

Полученными деньгами бывший доцент и экс-ректор распорядились по своему усмотрению, причинив вузу ущерб в особо крупном размере.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сергей Куклев в настоящее время находится под домашним арестом. 

В отношении бывшего ректора продолжается суд.

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