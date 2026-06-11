Восемь пляжей в Псковской области признали пригодными для отдыха

12 проб воды проверили по санитарно-химическим и 15 - по микробиологическим показателям в Псковской области по состоянию на сегодняшний день, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону. Согласно результатам лабораторных исследований, качество воды соответствует гигиеническим нормативам только на восьми пляжах.

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Пригодны для отдыха следующие пляжи:

Детский оздоровительный лагерь «Ленок» (озеро Березово, Невельский район); ДОЛ «Зеркальный» (озеро Ужинское, Гдовский район); ДОЛ «Звездный» (озеро Большой Иван, Невельский район); ДОЛ «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский район); ДОЛ «Березка» (озеро Балаздынь, Великолукский район); Санаторий «Гороховое озеро» (Гороховое озеро, Островский район); Муниципальный пляж «Горохове озеро» (Островский район); Санаторий «Голубые озера» (озеро Малый Иван, Невельский район).

Управление Роспотребнадзора по Псковской области обращает внимание, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим зоны рекреации, необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и осуществлять эксплуатацию зон рекреации в соответствии с обязательными требованиями санитарных правил и гигиенических нормативов.