134 человека обратились в псковские медорганизации из-за клещей за неделю

За неделю с 1 по 7 июня в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 134 человека, в том числе 42 ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Первый случай присасывания клеща в регионе в 2026 году зарегистрировали 15 марта (в 2025-м – 10 марта).

Число обращений граждан по поводу присасывания клещей по муниципальным образованиям Псковской области с нарастающим итогом:

Наименование территории 1 Бежаницкий 17 2 Великолукский 32 3 Гдовский 10 4 Дедовичский 43 5 Дновский 15 6 Красногородский 7 7 Куньинский 9 8 Локнянский 11 9 Невельский 56 10 Новоржевский 23 11 Новосокольнический 22 12 Опочецкий 57 13 Островский 28 14 Палкинский 5 15 Печорский 16 16 Плюсский 7 17 Порховский 45 18 Псковский 54 19 Пустошкинский 30 20 Пушкиногорский 28 21 Пыталовский 8 22 Себежский 5 23 Струго-Красненский 30 24 Усвятский 0 25 г. Псков 233 26 г. Великие Луки 164 Всего по области 955

Чаще всего клещи присасывались на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

По состоянию на 8 июня количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (955 человек) на 63,2% меньше, в том числе детей (244) – на 59,1% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2025 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).

За аналогичный период 2025 года количество обратившихся составило 1557 человек, в том числе 316 детей.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследован 851 клещ (за неделю 134), из них 765 снятых с людей, 86 – из объектов окружающей среды.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0% (0/851);

иксодовым клещевым боррелиозом – 28% (214/851);

моноцитарным эрлихиозом человека – 3,1% (24/851);

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,5% (4/851).

Диагностирован один случай клещевого иксодового боррелиоза у ребенка.

За январь-май 2026 года вакцинировали против клещевого вирусного энцефалита 4 269 человек, в том числе 209 детей, ревакцинировали 2 992 человека, в том числе 204 ребенка.

В Пскове и Великих Луках открыли пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

«Для проведения исследования живого клеща, снятого с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличием сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ, либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований», - пояснили в управлении.