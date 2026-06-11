 
Общество

134 человека обратились в псковские медорганизации из-за клещей за неделю

0

За неделю с 1 по 7 июня в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 134 человека, в том числе 42 ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону. 

Первый случай присасывания клеща в регионе в 2026 году зарегистрировали 15 марта (в 2025-м – 10 марта).

Число обращений граждан по поводу присасывания клещей по муниципальным образованиям Псковской области с нарастающим итогом: 

  Наименование территории  
1 Бежаницкий 17
2 Великолукский 32
3 Гдовский 10
4 Дедовичский 43
5 Дновский 15
6 Красногородский 7
7 Куньинский 9
8 Локнянский 11
9 Невельский 56
10 Новоржевский 23
11 Новосокольнический 22
12 Опочецкий 57
13 Островский 28
14 Палкинский 5
15 Печорский 16
16 Плюсский 7
17 Порховский 45
18 Псковский 54
19 Пустошкинский 30
20 Пушкиногорский 28
21 Пыталовский 8
22 Себежский 5
23 Струго-Красненский 30
24 Усвятский 0
25 г. Псков 233
26 г. Великие Луки 164
Всего по области 955

Чаще всего клещи присасывались на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

По состоянию на 8 июня количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (955 человек) на 63,2% меньше, в том числе детей (244) – на 59,1% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2025 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).

За аналогичный период 2025 года количество обратившихся составило 1557 человек, в том числе 316 детей.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследован 851 клещ (за неделю 134), из них 765 снятых с людей, 86 – из объектов окружающей среды.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

  • клещевым вирусным энцефалитом – 0% (0/851);
  • иксодовым клещевым боррелиозом – 28% (214/851);
  • моноцитарным эрлихиозом человека – 3,1% (24/851);
  • гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,5% (4/851).

Диагностирован один случай клещевого иксодового боррелиоза у ребенка. 

За январь-май 2026 года вакцинировали против клещевого вирусного энцефалита 4 269 человек, в том числе 209 детей, ревакцинировали 2 992 человека, в том числе 204 ребенка.

В Пскове и Великих Луках открыли пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

«Для проведения исследования живого клеща, снятого с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличием сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ, либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований», - пояснили в управлении.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026