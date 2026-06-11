134 человека обратились в псковские медорганизации из-за клещей за неделю

За неделю с 1 по 7 июня в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 134 человека, в том числе 42 ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.
Первый случай присасывания клеща в регионе в 2026 году зарегистрировали 15 марта (в 2025-м – 10 марта).
Число обращений граждан по поводу присасывания клещей по муниципальным образованиям Псковской области с нарастающим итогом:
|Наименование территории
|1
|Бежаницкий
|17
|2
|Великолукский
|32
|3
|Гдовский
|10
|4
|Дедовичский
|43
|5
|Дновский
|15
|6
|Красногородский
|7
|7
|Куньинский
|9
|8
|Локнянский
|11
|9
|Невельский
|56
|10
|Новоржевский
|23
|11
|Новосокольнический
|22
|12
|Опочецкий
|57
|13
|Островский
|28
|14
|Палкинский
|5
|15
|Печорский
|16
|16
|Плюсский
|7
|17
|Порховский
|45
|18
|Псковский
|54
|19
|Пустошкинский
|30
|20
|Пушкиногорский
|28
|21
|Пыталовский
|8
|22
|Себежский
|5
|23
|Струго-Красненский
|30
|24
|Усвятский
|0
|25
|г. Псков
|233
|26
|г. Великие Луки
|164
|Всего по области
|955
Чаще всего клещи присасывались на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.
По состоянию на 8 июня количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (955 человек) на 63,2% меньше, в том числе детей (244) – на 59,1% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2025 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).
За аналогичный период 2025 года количество обратившихся составило 1557 человек, в том числе 316 детей.
С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследован 851 клещ (за неделю 134), из них 765 снятых с людей, 86 – из объектов окружающей среды.
Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:
- клещевым вирусным энцефалитом – 0% (0/851);
- иксодовым клещевым боррелиозом – 28% (214/851);
- моноцитарным эрлихиозом человека – 3,1% (24/851);
- гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,5% (4/851).
Диагностирован один случай клещевого иксодового боррелиоза у ребенка.
За январь-май 2026 года вакцинировали против клещевого вирусного энцефалита 4 269 человек, в том числе 209 детей, ревакцинировали 2 992 человека, в том числе 204 ребенка.
В Пскове и Великих Луках открыли пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.
«Для проведения исследования живого клеща, снятого с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличием сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ, либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований», - пояснили в управлении.