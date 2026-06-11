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Опубликован график работы Псковской областной больницы на длинных выходных

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График работы в длинные выходные дни по случаю Дня России предоставили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.

В Псковской областной больнице на улице Малясова, 2, стационар, травмпункт, экстренное приемное отделение будут работать ежедневно, круглосуточно. Консультативная поликлиника, диагностический центр, касса платных услуг – выходные.

Филиал «Псковский городской»: стационар и приемное отделение будут работать ежедневно, круглосуточно. Консультативно-диагностическое отделение и касса платных услуг – выходные.

В филиалах Великолукском и Куньинском поликлиники №1, №2 в Великих Луках, поликлиника №3 в деревне Золотково и поликлиника в Куньинском филиале работают в ежедневном режиме.

Прием вызовов по телефонам:

  • поликлиника №1 - тел.: 8 (81153) 7-88-99,
  • поликлиника №2 - тел.: 8 (81153) 9-19-80,
  • поликлиника №3 - тел.: 8 (81153) 7-28-62,
  • поликлиника в филиале «Куньинский» - тел.: 8 (81149) 2-14-01.

Амбулаторно-поликлиническая служба поликлиник №1, №2, №3, филиала «Куньинский» оказывает первичную медико-санитарную помощь взрослому населению по следующему графику:

  • 12 июня - нерабочий праздничный день, медицинская помощь оказывается дежурным врачом с 09.00 до 14.00 с приемом вызовов до 13.00;
  • 13-14 июня - выходные дни, медицинская помощь оказывается дежурным врачом с 09.00 до 16.00, в том числе обеспечение оказания медицинской помощи на дому с приемом вызовов до 14.00.

Амбулаторно-поликлиническая служба поликлиник №2, №3, филиала «Куньинский» оказывает первичную медико-санитарную помощь детскому населению по следующему графику:

  • 12 июня - нерабочий праздничный день, медицинская помощь оказывается дежурным врачом с 09.00 до 14.00 с приемом вызовов до 13.00;
  • 13-14 июня - выходные дни, медицинская помощь оказывается дежурным врачом с 09.00 до 15.00, в том числе обеспечение оказания медицинской помощи на дому с приемом вызовов до 13.00.

Работа женской консультации в городе Великие Луки на проспекте Гагарина, 17 будет осуществляться по следующему графику:

  • 12 июня - нерабочий праздничный день, медицинская помощь оказывается с 09.00 до 14.00;
  • 14 июня - выходной день, медицинская помощь оказывается с 09.00 до 16.00.

Стационар работает круглосуточно. Касса платных услуг – выходные.

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