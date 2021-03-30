Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Как повлияла пандемия на соблюдение трудовых прав псковичей

В пятницу, 2 апреля, в 11:00, общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет пресс-конференцию с руководителем Государственной инспекции труда – главным государственным инспектором труда в Псковской области - Геннадием Иойлевым.

Мы попросим спикера подвести итого деятельности госинспекции труда за прошедший год и начала текущего, а также рассказать, как пандемическая реальность отразилась на рынке труда в Псковской области, на количестве нарушений трудового законодательства и объеме обращений в ведомство от граждан.

Какие проводились проверки за отчетный период, и что они показали? Растет ли в регионе задолженность по заработной плате? Насколько успешно происходит легализация трудовых отношений? Уменьшается ли количество несчастных случаев на производстве?

Дата проведения: 2 апреля. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Видеотрансляция пресс-конференции будет организована на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте».

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