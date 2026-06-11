Первые паспорта выдали юным жителям Псковского муниципального округа

В преддверии Дня России в Псковском муниципальном округе прошло праздничное мероприятие. На нём юным жителям округа выдали первые паспорта, семьям вручили памятные медали «50 лет совместной жизни», а также выступили творческие коллективы. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталье Федорова в своём канале Max.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ канал Max

«Будущее нашей страны – молодежь, поэтому началось масштабное мероприятие с вручение юным жителям муниципалитета, достигших 14-летнего возраста, паспортов граждан Российской Федерации. Это их первый «взрослый» и самый главный в жизни документ. Пожелала ребятам быть достойными гражданами нашей страны, любить и беречь нашу Родину», - рассказала Наталья Федорова.

Также на мероприятие чествовали семьи-долгожители округа. Памятную медаль «50 лет совместной жизни», от имени губернатора Псковской области, со словами поздравлений и добрых пожеланий вручила семье Дягилевых – Виктору Васильевичу и Елене Павловне, семье Борыгиных – Анатолию Дмитриевичу и Екатерине Анатольевне, семье Яковлевых – Александру Михайловичу и Елене Изотовне.

Помимо этого, за большой личный вклад в развитие системы социального обслуживания и в связи с Днем социального работника Грант Главы Псковского муниципального округа вручен Ольге Кооп - заместителю директора Центра социального обслуживания Псковского района. За помощь в проведении межрегиональной «Вахты Памяти-2026» Благодарственным письмом Администрации округа награждены председатель Совета «Псковское райпо» Татьяна Ушенина и генеральный директор компании «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева. Медалью за особый вклад в проведение мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне награждена начальник территориального отдела «Писковичи–Ершово» Наталья Волкова. Игроки женской команды Псковского округа по волейболу, победителей чемпионата Псковской области 2025-2026 года, награждены Благодарственными письмами администрации муниципалитета.

«Со словами приветствия и поздравления с Днем России к гостям праздника обратились Почетный гражданин округа Вера Чапчук и депутат муниципального Собрания Андрей Ключко. Творческим подарком к празднику стали замечательные номера артистов Псковского районного центра культуры. С наступающим праздником, земляки!» - заключила Наталья Федорова.