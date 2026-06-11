27 работодателей представят свои вакансии на ярмарке трудоустройства в Псковской области

Через две недели, 26 июня, в Псковской области стартует федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». На мероприятии ожидается участие 227 работодателей, что почти в два раза превышает количество участников регионального этапа в апреле. Приём заявок продолжается до 19 июня, и список участников продолжает расширяться. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного центра занятости населения.

В ярмарке примут участие крупнейшие промышленные предприятия, организации оборонно-промышленного комплекса, аграрного сектора, социальной сферы и торговли. Среди ключевых участников: ЗАО «Завод электротехнического оборудования», «Завод Реостат», Великолукский машиностроительный завод, «Псков-Полимер», ПАО «АВАР», «Псковвтормет», «Псковагроинвест», а также больницы, школы и центры социального обслуживания.

Спрос на специалистов широк. Предприятия ОПК нуждаются в токарях, фрезеровщиках, операторах станков с ЧПУ, слесарях, сварщиках и электромонтажниках. Судостроению требуются судокорпусники-ремонтники. «Россети Северо-Запад» ищут машиниста бульдозера. «Псковвтормет» ищет заместителя начальника производства с зарплатой до 150 тысяч рублей и программиста 1С. Агросектор нуждается в зоотехниках, экологах и обработчиках птицы. Социальной сфере нужны врачи, медсёстры, педагоги и социальные работники.

На портале «Работа России» уже опубликовано «пять лучших вакансий» с зарплатой от 75 000 до 200 000 рублей. Это зоотехники, программисты 1С и заместители начальников производств.

В этом году формат мероприятия полностью пересмотрен. Вместо стендов и буклетов — выставка к 35-летию службы занятости Псковской области. Экспозиция включает архивные фото, документы, форму сотрудников прошлых лет и современные технологии. Это живая история, которую можно потрогать. Также представлен арт-объект, символизирующий движение, карьеру и первый шаг. Он предназначен для взаимодействия и помогает участникам понять, что смена работы — это не страх, а начало нового пути.

На площадках в Пскове и Великих Луках будут организованы интерактивные зоны для профориентации, лекции экспертов, мастер-классы по составлению резюме и игровые форматы для молодёжи. Главная площадка в Пскове — спортивно-развлекательный парк «Простория» на Иркутском переулке, 2, время работы с 10:00 до 14:00. В Великих Луках ярмарка пройдёт в Кадровом центре «Работа России» по адресу: набережная Лейтенанта Шмидта, 10, время работы до 17:00. 26 июня мероприятие охватит большинство муниципальных округов и районов Псковской области, включая Бежаницы, Гдов, Дедовичи, Дно, Красногородск, Кунью, Локню, Невель, Новоржев, Новосокольники, Опочку, Остров, Палкино, Печоры, Плюссу, Порхов, Пустошку, Пушкинские Горы, Пыталово, Себеж, Струги Красные и Усвяты.

На всех площадках соискателей ждут встречи с работодателями, экспресс-собеседования, профориентация, консультации специалистов, круглые столы, мастер-классы, заседания клубов для участников СВО и профтуры для школьников. Вход свободный. Время старта и программа на муниципальных площадках могут отличаться — информацию можно уточнить в своём Кадровом центре.