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Общество

Первые участники конкурса, посвященного 800-летию Александра Невского, выступили в Пскове

09.04.2021 19:34|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 9 апреля, в концертном зале Дома офицеров стартовал открытый региональный конкурс искусств «Центр талантов» - 2021, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, конкурс проводится в рамках регионального проекта Фестиваль искусств «Центр талантов на ветрах истории и современности» при поддержке управления культуры города Пскова.

С приветственным словом к присутствующим обратился директор Дома офицеров Александр Царкозенко: «Я сегодня хочу поздравить всех участников с этим замечательным событием, которое посвящено нашему великому благоверному святому князю Александру Невскому. Наш Фестиваль – это дань памяти и уважение к истории и культуре нашей Российской государственности».

Александр Царкозенко пожелал участникам творческих успехов и побед и отметил, что этим конкурсом начинается  первый этап  Фестиваля искусств «Центр талантов на ветрах истории и современности». Финальный гала-концерт состоится в Пскове 12 сентября  в Зеленом театре.

Сегодня в конкурсную программу входят выступления по вокалу. Это самая большая номинация, в которой выступает более 90 исполнителей. Около 30 исполнителей заявлено в номинации «Инструментальное творчество». 13 участников посоревнуются в номинации «Театральное искусство».  

Все конкурсанты в своих выступлениях исполняют по два номера, один из которых посвящен великому подвигу нашего народа.

Завтра, 10 апреля покажут свои номера участники номинации «Хореография», после чего будут подведены итоги конкурса. Также для участников проведут обзорную экскурсию по городу с посещением монумента, посвященного победе благоверного князя Александра Невского над ливонскими рыцарями.

Источник: Псковская Лента Новостей
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