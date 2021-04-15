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Общество

Более 70 тысяч хлебобулочных изделий проверил Роспотребнадзор в 2020 году

15.04.2021 08:27|ПсковКомментариев: 0

Более 70 тысяч проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям исследовал Роспотребнадзор в 2020 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По содержанию загрязнителей химической природы, таких как токсичные элементы, пестициды, микотоксины (токсичные продукты жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов) и других, удельный вес проб хлеба и хлебобулочных изделий, не соответствующих гигиеническим нормативам составил 0,03% (за 2019 год – 0,09%).

Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) составил 1,61% (за 2019 год – 1,70%).

По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое), не соответствовали заявленным требованиям 2,04% проб (за 2019 год – 2,56%).

Специалисты Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъяли из оборота более 3 т хлебобулочных изделий (за 2020 год – 9 т).

Теги: #Роспотребнадзор #хлеб
Источник: Псковская Лента Новостей
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