Общество

Лучших чтецов определили в псковском колледже искусств

Итоги V Общеколледжного студенческого конкурса чтецов «Сражаюсь, верую, люблю», посвященного 800-летию со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского, подвели в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

В конкурсе приняли участие студенты очной и заочной форм обучения колледжа, а также участница театральной студии «Гвозди».

Чтецы исполняли произведение (по выбору) в следующих номинациях:

Стихотворная форма (стихотворения русских, советских и российских и поэтов).

Проза (произведения из русской классической прозы или прозаические произведения псковских писателей).

Авторские произведения.

В состав жюри вошли преподаватели колледжа: Людмила Масленникова, Раиса Шалухина, Александр Суховский, Ирина Адамович, а также артист псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Андрей Ярославлев.

В номинации «Авторские произведения» гран-при присудили Полине Зарвигоровой (театральная студия «Гвозди»).

В номинации «Проза» гран-при взял Павел Васильев (3 курс специализации «Театральное творчество»), лауреатом 1-й степени признана Владислава Гущенкова (3 курс специализации «Театральное творчество»).

В номинации «Стихотворная форма» обладателем гран-при стала Полина Кондратьева (3 курс специализации «Театральное творчество»), звание лауреата 1-й степени получил Олег Григорьев (3 курс специализации «Театральное творчество»), лауреата 2-й степени - Анжелика Ошека (2 курс специальность «Социально-культурная деятельность»), лауреатом 3-й степени жюри назвало Анастасию Чебан (2 курс специальности «Социально-культурная деятельность, заочное отделение).

Приз зрительских симпатий достался Павлу Васильеву (3 курс специализации «Театральное творчество»).