Общество

Ассоциация лесопромышленников Псковской области вступила в региональную Торгово-промышленную палату

Ассоциация лесопромышленников Псковской области вступила в Союз «Торгово-промышленная палата Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель ассоциации, депутат Псковского областного Собрания, директор компании по производству пиломатериалов ООО «Зевс» Геннадий Григорьев.

«Сейчас утверждена стратегия развития лесного комплекса до 2030 года, и вводится ряд новых направлений — это цифровизация отрасли, планируется оцифровать сведения о лесах, также будут внедряться цифровые технологии и в другие рабочие процессы, связанные с заготовкой древесины и продукции из нее, транспортировкой и хранением, - рассказал Геннадий Григорьев. - Ключевая роль в стратегии отведена переориентации отрасли с экспорта необработанных лесоматериалов на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Сегодня такие меры дадут импульс для открытия новых предприятий и создания новых мест».

По его мнению, подобные новшества можно реализовать на площадке Торгово-промышленной палаты. «Для ассоциации - это одни сплошные плюсы, потому что сейчас нужно идти в ногу со временем», - сказал ее председатель. Ассоциацию приняли в состав Торгово-промышленной палаты на заседании совета палаты 21 апреля.

«Торгово-промышленная палата представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, - продолжил Геннадий Григорьев. - И лесной бизнес с помощью Торгово-промышленной палаты может участвовать в публичных мероприятиях, конференциях, семинарах, проводить крупные столы, участвовать в выставках. Очень важно, что можно находить бизнес-партнеров как внутри Российской Федерации, так и за рубежом. И сейчас это будет очень актуально, так как экспорт необработанных лесоматериалов будет запрещен. Я считаю, что Торгово-промышленная палата - это та площадка, где сегодня можно реализовать экономический и экологический потенциал лесной отрасли нашего региона».

Торгово-промышленная палата Псковской области всегда помогала Ассоциации лесопромышленников региона, подчеркнул Геннадий Григорьев. Президент Торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов с «удовольствием принял ассоциацию под свое крыло». «Для нашего бизнес-сообщества лесников Псковской области - это перспективы», - заключил Геннадий Григорьев.

Торгово-промышленную палату Псковской области с Ассоциацией лесопромышленников региона связывают долгие партнерские отношения, которые проверены делами не единожды, рассказал Псковской Ленте Новостей Владимир Зубов. «Я вхожу в состав Ассоциации в качестве консультанта и участника», - уточнил он.

По его словам, работа со структурами Торгово-промышленной палаты интересна для лесопромышленников. «Это и сектор оценки, и сектор экспертизы, и сектор различных юридических вопросов», - рассказал Владимир Зубов.

«Ассоциация прагматично и перспективно думает, взаимодействие будет продолжаться, - отметил он. - Геннадий Владимирович выразил уверенность в том, что такое сотрудничество позволит всем лесопроизводителям на более высоком уровне выполнять поставленные перед ними задачи».

Кроме того, было принято решение рекомендовать руководителю Ассоциации лесопромышленников войти в состав общественного совета при Росреестре. «Это важная тема, потому что разграничение территорий лесных угодий, сельскохозяйственных земель и многое другое является камнем преткновения для перспективных разработок, для нормальной, плановой лесопереработки», - добавил Владимир Зубов.