Ассоциация лесопромышленников Псковской области вступила в региональную Торгово-промышленную палату

Ассоциация лесопромышленников Псковской области вступила в Союз «Торгово-промышленная палата Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель ассоциации, депутат Псковского областного Собрания, директор компании по производству пиломатериалов ООО «Зевс» Геннадий Григорьев.
«Сейчас утверждена стратегия развития лесного комплекса до 2030 года, и вводится ряд новых направлений — это цифровизация отрасли, планируется оцифровать сведения о лесах, также будут внедряться цифровые технологии и в другие рабочие процессы, связанные с заготовкой древесины и продукции из нее, транспортировкой и хранением, - рассказал Геннадий Григорьев. - Ключевая роль в стратегии отведена переориентации отрасли с экспорта необработанных лесоматериалов на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Сегодня такие меры дадут импульс для открытия новых предприятий и создания новых мест».
По его мнению, подобные новшества можно реализовать на площадке Торгово-промышленной палаты. «Для ассоциации - это одни сплошные плюсы, потому что сейчас нужно идти в ногу со временем», - сказал ее председатель. Ассоциацию приняли в состав Торгово-промышленной палаты на заседании совета палаты 21 апреля.
Торгово-промышленная палата Псковской области всегда помогала Ассоциации лесопромышленников региона, подчеркнул Геннадий Григорьев. Президент Торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов с «удовольствием принял ассоциацию под свое крыло». «Для нашего бизнес-сообщества лесников Псковской области - это перспективы», - заключил Геннадий Григорьев.
Торгово-промышленную палату Псковской области с Ассоциацией лесопромышленников региона связывают долгие партнерские отношения, которые проверены делами не единожды, рассказал Псковской Ленте Новостей Владимир Зубов. «Я вхожу в состав Ассоциации в качестве консультанта и участника», - уточнил он.
По его словам, работа со структурами Торгово-промышленной палаты интересна для лесопромышленников. «Это и сектор оценки, и сектор экспертизы, и сектор различных юридических вопросов», - рассказал Владимир Зубов.
Кроме того, было принято решение рекомендовать руководителю Ассоциации лесопромышленников войти в состав общественного совета при Росреестре. «Это важная тема, потому что разграничение территорий лесных угодий, сельскохозяйственных земель и многое другое является камнем преткновения для перспективных разработок, для нормальной, плановой лесопереработки», - добавил Владимир Зубов.