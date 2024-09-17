Общество

Шесть температурных рекордов зафиксировали псковские синоптики в сентябре

Шесть температурных рекордов зафиксировали псковские синоптики в сентябре. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Вероятнее всего, сегодня снова будет рекорд, но потом погода войдет в нормальное русло. Такой сентябрь – достаточно редкое явление. Более 60 лет такой теплой погоды в сентябре не фиксировали. Пока можно только радоваться и готовиться к осени», - сказала Тала Нещадимова.

Превышение абсолютных максимумов температуры в сентябре 2024 года: