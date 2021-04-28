Общество

«Акценты» Донецкого: Укрупнение регионов, дело Гавунаса и секс-скандал Прокловой

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Быть ли Пскову райцентром? В России вновь обсуждают идею укрупнения регионов.

Дело о миллиарде. В Псковском городском суде продолжились слушанья по делу бывшего вице-губернатора Псковской области Михаила Гавунаса.

Гори-гори, моя «звезда». Актриса Елена Проклова обвинила мертвого актера в сексуальных домогательствах более чем пятидесятилетней давности.

Начать наш сегодняшний выпуск, увы, я вынужден с коронавирусной темы. Да, друзья, третья волна ковида, о которой так долго говорили эпидемиологи, уже здесь. Считайте, что это свершившийся факт. Эпидемиологическая обстановка медленно, но неуклонно ухудшается. Число случаев заражения растет. Число умерших от ковида, к сожалению, тоже. И Псковская область тут только часть общей тенденции. Вот, и в Турции, с которой на прошлой неделе закрыли авиасообщение, объявили локдаун. Значит, дело было не в политике, а сугубо в профилактике. А многие не верили.

Сейчас все говорят о мощной вспышке заболеваемости в Индии, стране, где, между прочим, проживает миллиард человек населения. Так вот, СМИ описывают ситуацию в Индии как гуманитарную катастрофу. Здравоохранение страны не справляется, больниц и даже лекарств на всех не хватает, люди умирают от «короны» чуть ли не на улицах. Трупы складывают штабелями, не хватает крематориев. В общем, адский Ад.

У нас на фоне этих леденящих кровь описаний вроде бы все более-менее под контролем. Президент объявил о десятидневных непрерывных каникулах с сохранением заработных плат на первомайские праздники. И вдруг – тревожная новость. У прибывших в Псков студентов из Индии выявлен коронавирус. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Instagram губернатор Михаил Ведерников. Оказывается, в регион недавно прибыли 67 учащихся ПсковГУ. Так вот, COVID-19 подтвердился у 11 человек. «Новый индийский штамм, как страшно жить»!

Должен успокоить тех, кто, возможно, в панике. Вся группа студентов из Индии сейчас на карантине. К оценке ситуации подключился центральный Роспотребнадзор: специалисты выясняют, какой именно штамм коронавируса был завезён индийскими студентами в Псковскую область. А нам всем остается констатировать: праздники пройдут в условиях самоизоляции и «удаленки».

Что ж, спустя ковидный год нам вроде бы уже и не привыкать. Несмотря на все просьбы коммунистов разрешить шествия, власти запретили первомайские демонстрации. Парад Победы состоится, но без зрителей. Ограничительные меры продлены до 30 мая. И как бы их снова не пришлось ужесточать. Будем надеяться на лучшее. И еще на то, что длинные дачные выходные хотя бы немного остановят распространение опасной инфекции. По сути, каникулы – это такой маленький и мягкий недо-локдаун. Так пусть он не превратиться в локдаун настоящий - большой и жесткий.

На этом фоне какими-то совсем смешными и несерьезными выглядят идеи возможных административных преобразований, запущенные в эфир правительством России, а именно вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Все мы знаем, что время от времени идеи слияния и поглощения регионов запускаются в информационное пространство, а если звезды зажигают, значит, все-таки кому-то это очень нужно. Выступая на круглом столе в Высшей школе экономики, вице-премьер Хуснуллин заявил, цитирую: «Я считаю, что надо укрупнять регионы — раз. И второе: надо идти на агломерации».

Все это, естественно, ради «всего хорошего», то есть для того, чтобы «сил тратилось меньше, и людям лучше жилось». К примеру, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу, добавил, что в Кремле, мол, не исключают возможности укрупнения регионов – главное, чтобы люди этого захотели. Конкретный кейс, по мнению Хуснуллина, это объединение Еврейской АО с Хабаровским краем ради оптимизации трудозатрат правительства, и объединение Курганской области с Тюменской, ради повышения уровня жизни населения Кургана. Интересно, что там в Биробиджане да в Кургане сейчас люди думают, и какими словами поминают Хуснуллина?

Слава Богу, название Псковской области из уст вице-премьера на этот раз не прозвучало. В прошлые годы, напомню, нас, и тоже ради «повышения уровня жизни и экономического потенциала», «объединяли» с Ленинградской, Новгородской и даже Тверской областями. «Объединяли», понятно, в прожектах, на уровне некой гипотезы, но все эти идеи «слияний и поглощений» тут же вызывали немедленный и мощный отпор общественного мнения, включая мнение региональной элиты.

Народ в соцсетях возмущался и неистовствовал. Мол, негоже Псковскую вечевую Республику с ее историей и культурой совать в состав других федеральных субъектов! К черту Новгород, Ленинград и даже Москву! Такое уже в истории случалось: в 30-ые годы прошлого столетия Псковскую губернию ликвидировали, и ничего хорошего этот административный опыт не дал. Мы тут, скобари, сами с усами, и не надо нам «подбрасывать».

Нынешний «вброс» особого резонанса не вызвал. Видимо, людям на фоне коронавируса и текущих бытовых и денежных проблем не до пустяков. Объединят, не объединят, - какая разница? Когда и так в жизни сплошной трэш? Кстати, многим наблюдателям сама идея укрупнения регионов кажется потенциально опасной. Поскольку на практике это будет означать непременное усиление губернаторов крупных агломераций (по европейским меркам, целых стран) и, стало быть, вероятен рост регионального сепаратизма. Оно центру надо? Вряд ли.

Всё это прекрасно понимают и наши местные комментаторы. Вот всего лишь несколько мнений, высказанных в эфире «Эха Москвы» в Пскове и опубликованных Псковской Лентой Новостей. Так, известный псковский предприниматель Игорь Савицкий уверен, что слияние, то есть фактическая ликвидация, региона приведет к резкому снижению доходов города Пскова, цитирую: «Из соображений псковского эгоизма надо понимать следующее: пока мы являемся областным центром, наши уважаемые чиновники, любим мы их или нет, генерируют для Пскова большой доход. Они тратят свои деньги: покупают товары, строят дачи, дома. Это большой генератор дохода для города Пскова. Думаю, доходы города упадут процентов на 30-40, если мы станем районным центром».

Бывший губернатор Псковской области Михаил Кузнецов убежден, что идея объединения регионов вредна, и только отвлекает людей от реальных проблем, цитирую: «Сколько помню себя в политике, эти разговоры всегда велись. Но все это не решалось и не решится никогда. Это абсолютно абстрактные рассуждения. А самое главное - для людей очень неприятны даже сами разговоры об этом. Для каждого человека важна самость, самоидентичность: какая у меня фамилия, к какому народу я принадлежу, какая история у моей малой родины. Мы - псковичи и не хотим быть «псковичи + новгородцы». Никому не нужен этот треп. Это только отвлекает от реальных проблем».

Примерно сходным образом мыслит и другой экс-губернатор Псковщины – Евгений Михайлов, цитирую: «Для нашей Псковской области это не нужно. И вообще для исторических областей, таких как Псковская, ничего хорошего из этого не получится. Федералы и сейчас могут при желании сэкономить. Поэтому какого-то смысла в укрупнении таких регионов, как Псков, я не вижу».

Что к сказанному можно добавить? Что спикеры правы: Псковской области гипотетическое объединение ничего не даст, кроме возможных издержек и потерь, о которых говорил Савицкий. Так что, как выражаются в народе, на хрена козе баян? К чему эти пустые разговоры? Уровень централизации в стране таков, что, если в Москве захотят кого-то с кем-то слить и поглотить, например, Биробиджан в Хабаровском крае, то никого не спросят: тут же возьмут и совокупят, как коня и трепетную лань. А когда начинаются досужие байки из склепа: «агломерации, немцы какие-то», это значит, что в ближайшее время никаких особых пертурбаций ждать не стоит: поговорят и затихнут. Впрочем, за Биробиджан я бы не был столь уверен.

К другим темам. В Псковском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Псковской области, бывшего вице-спикера Псковского областного Собрания Михаила Гавунаса, обвиняемого в организации мошенничества в особо крупном размере (в обвинении также фигурирует некто Лев Саляев).

Здесь напомню, что скандальное это дело (все-таки целый Гавунас, символическая фигура для девяностых и нулевых в нашем регионе!) длится вот уже скоро как девять долгих лет, и конца и края ему не видно, и только в марте этого года оно наконец добралось до зала суда. Михаил Гавунас все это время обитает в государстве Израиль, гражданином которого является, ждет решения своей участи и, предположу, мечтает вернуться в Россию свободным и с чистой совестью.

При этом Гавунасу, напомню, инкриминируются мошеннические действия, связанные – потерпите цитату, цитирую: «с завладением обманным путем долей ГУП «Псковалко» в уставном капитале ЗАО «Псковпищепром» и легализацией похищенного имущества, мошеннические действия, связанные с завладением путем обмана имуществом ЗАО Агрофирма «Черская» в ООО «Агрокомплекс» и легализацией похищенного имущества, использование заведомо подложного документа об отсутствии у него гражданства государства Израиль, а также склонение неустановленного лица к изготовлению данного документа». То есть тут дело о материальном ущербе региону, но и о подделке документов. Какую-то нехорошую бумажку бывший государственный служащий у кого-то все-таки купил. Дурно, но несмертельно.

Что можно сказать по итогам первого заседания? Если судить по репортажам из зала суда, пока все очень невнятно и как-то несерьезно, в духе известной присказки: медведь чижика съел. Я даже не возьмусь пересказывать диалоги между представителем администрации области и адвокатом обвиняемого, вся эта юридическая казуистика на слух совершенно не воспринимается и звучит полной тарабарщиной. Никто точно не может сказать, сколько же скоммуниздил у региона Гавунас и Ко: 1 миллиард 150 миллионов рублей, как настаивает обвинение, или значительно меньше, как полагает защита. Речь ведь идет о цене акций, а это величина переменная. Что-то пытались взыскать, что-то не пытались, влиял некогда всемогущий Гавунас на алкогольный рынок, не влиял, зависел действующий тогда, а ныне экс губернатор, Евгений Михайлов от Гавунаса, не зависел? Внушал Гавунас Михайлову что-то, не внушал?

Вот только одна, но весьма показательная цитата: «Так вы не поддерживаете обвинение? <…> Если вы никого не обвиняете – чего мы тут сидим? Вы представитель потерпевшей стороны, вы никак этого понять не можете». Это сказала судья, на что представитель администрации Псковской области ответил: «В данный момент я не могу дать свою позицию по поводу виновности данных лиц».

В итоге, судья была вынуждена остановить допрос, пока сторона потерпевших не определится, потерпевшие они, или нет? После перерыва подтвердили, что да, потерпевшие. Одним словом, парадокс: девять долгих лет шло следствие, следователи что-то рыли, вроде устанавливали мошеннические схемы, угробили сотни и тысячи человекочасов, а что на выходе? Возможно, это только первые и обманчивые впечатления, и дальше все пойдет гораздо серьезней, но пока на взгляд со стороны всё выглядит как-то странно. А был ли мальчик? Спешить с выводами не будем. Может, мальчик и был. Просто куда-то спрятался.

И я завершаю. Скандальной темой, которая всю неделю, как принято нынче выражаться, «взрывает интернет». Известное всем движение МеТоо, только по-русски, выдало порцию откровений. Актриса Елена Проклова, та самая легендарная стюардесса из фильма «Мимино» («Ларису Ивановну хочу»), участвуя в телевизионном ток-шоу, сделала шокирующие признания о том, что якобы подверглась сексуальным домогательствам одного известного актёра. Мол, в это время она с ним снималась в фильме «Гори, гори, моя звезда».

Актриса не назвала, кого именно она имеет в виду, но по названию фильма все сразу догадались, что речь идёт об Олеге Т. По сути, она обвинила его в педофилии. Цитирую: «Он после съемок увез в лес и попросил читать басню. Потом он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног». После этого чувак заставлял ее встречаться с ним практически ежедневно и склонял к оральному сексу. «Я должна была трогать его половой орган, который я ненавидела просто. Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял», — рассказала Проклова.

По её словам, эти встречи продолжались около двух лет, а закончились после её знакомства с будущем мужем, что очень разозлило Олега Т. Он сначала уговаривал Проклову вернуться, а затем устроил скандал и даже бил её за желание выйти замуж за другого мужчину. Вот такие гнусные подробности. С ума просто можно сойти, что происходило в СССР на съемочных площадках и за их пределами! И вот спустя пятьдесят с лишним лет, в лучших традициях Голливуда, слегка увядшая «звезда» вспоминает все ужасы харассмента, несмотря на то, что предполагаемый якобы растлитель Олег Т. ответить уже ничего не может, он давно в могиле, спит вечным сном.

Я не стал бы выступать тут «адвокатом Дьявола» и защищать «отмитушенного» посмертно актера, поскольку за него уже вступились разные российские селебрити. Даже совесть либеральной части нации Лия Ахеджакова высказалась в защиту: дескать, как так можно, Лена?! За малый прайс распространять такие пошлости! Но неожиданно ситуация поперла в какую-то неведомую инфернальную сторону. МеТоо по-русски выглядит еще чудовищней, чем по-английски. У «звезды» Прокловой образовались вдруг тысячи поклонниц, целые легионы поборниц пресловутой «новой этики», и они принялись гнать весь этот психоделический трэш дальше: «Правильно, Елена. Так их»!

Поэтому, я просто вынужден вставить свои пять копеек, тем более, тема-то хайповая. Всё, как мы любим. При этом оставим за скобками тему так называемой «педофилии», поскольку ее в этой истории просто нет. Как и пресловутого харассмента. Там вообще нет никакого криминала. Когда будет время, я объясню, почему, но, по-моему, это понимает любой нормальный, вменяемый человек.

Итак, что можно сказать о Прокловой? Что она взяла и угробила свое творчество, образы, которые когда-то создавала в фильмах. Считайте, похерила всю свою профессиональную, творческую жизнь. Взяла и убила. А ведь в ее фильмографии есть просто замечательные работы. Например, школьница Таня в «Звонят, откройте дверь» по сценарию Александра Володина, или Герда в сказке «Снежная королева». Или роль неверной жены в фильме «Единственная» Иосифа Хейфица. Да в том же фильме «Гори, гори, моя звезда» юная Елена Проклова прекрасно сыграла девушку Крысю.

Что произошло? А произошло, ребята, убийство искусства. Теперь ведь нельзя будет смотреть этот замечательный, чудесный фильм, чтобы не вспоминать все эти омерзительные подробности от постаревшей Прокловой: кто кого за что трогал летом 1968 года, и как самоудовлетворялся Олег Т. Понимаете, какая отвратительная случилась штука! Смотришь художественное кино, а видишь порно.

«Звезда» оказалась той еще «звездой», действительно «горящей». Ей богу, после достижения определенного возраста я бы запрещал актрисам говорить. И от стыда теперь сгорают все, кто когда-то ценил талант актрисы, и любил роли Елены Прокловой. Это ж надо было умудриться так опошлить, измызгать в скабрезностях и бабских выделениях себя и всю свою жизнь! А заодно и уничтожить любимые нами с детства фильмы.

Всё, нет никакой чистой девочки Тани из «Звонят, откройте дверь», нет никакой сестры Герды, спасающей своего любимого брата Кая, а есть отреставрированная пластическими хирургами, надутая силиконом, бессмысленная старая баба в дурацком телевизоре, плюющаяся в нас с экрана вонючей пошлятиной.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий